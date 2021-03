Focolaio in un’azienda agricola, positivi 25 dipendenti

Coronavirus - Il sindaco Giovanni Arena: "Contagi destinati ad aumentare, soprattutto in ambito familiare" - Nella Tuscia gli attualmente infetti tornano sopra quota mille - Nell'alto Lazio ieri 235 casi e tre morti

Viterbo – (r.s.) – Coronavirus, gli attualmente positivi tornano sopra quota mille nella Tuscia. Sono 1010 dopo il balzo dei contagi registrato ieri, quando sono stati accertati 71 casi in ben 24 comuni. Circa la metà però solo tra Viterbo (22), Montefiascone (6) e Orte (5). “Il virus – sottolinea l’amministrazione di Caprarola – sta correndo più velocemente della campagna vaccinale e il rischio è che possa essere compromessa dalla terza ondata, ormai inevitabile”.

Il Toc della Asl di Viterbo

Sul dato di ieri influiscono i molti contagi tra le mura domestiche e il focolaio divampato in un’azienda agricola del capoluogo che, oltre ai dipendenti, in alcuni casi ha coinvolto anche le loro famiglie. La Asl è intervenuta dalle prime infezioni arrivando ad accertare, solo tra i lavoratori, 25 positivi. Per sedici di loro è già arrivata la conferma del tampone molecolare. Il cluster, però, sembrerebbe destinato ad aumentare.

“Stanno facendo il test – spiega il sindaco Giovanni Arena – anche i contatti stretti, già posti in quarantena. Aspettiamo i risultati, ma le previsioni non sono delle migliori. Nel frattempo farò fare dei controlli per capire in che situazioni abitative vivono questi operai”. Nell’azienda invece martedì è entrata la Asl, sia con il Team Coronavirus dedicato alle imprese che con il Servizio di igiene e sanità. Sono state impartite delle prescrizioni e per i prossimi giorni è previsto un secondo accesso. “La speranza – conclude Arena – è che i contagi non si diffondano ulteriormente. Per fortuna l’azienda non ha contatti diretti con il pubblico”.

Sul fronte provinciale, a un incremento delle infezioni continua a corrispondere un decremento dei ricoveri. Per nessuno dei positivi di ieri si è resa necessaria l’attivazione dell’assistenza ospedaliera. Al momento tra Belcolle e Montefiascone sono 72 (due in meno in 24 ore) i posti letto occupati da pazienti Covid, di cui cinque in terapia intensiva.

Diventano 380 le vittime della pandemia, dopo il decesso di un 86enne di Montalto di Castro. Il totale dei casi sale a 12mila 170, mentre quello dei guariti a 10mila 781: trenta i nuovi negativizzati. Ieri, inoltre, è risultato che altri nove minori hanno contratto il virus: il più piccolo ha un anno, mentre il più grande 15.

Alto Lazio

Nel resto dell’alto Lazio, due morti anche in Sabina: entrambi uomini di 68 e 78 anni. Tra l’hinterland di Civitavecchia e l’area nord della provincia capitolina, la Asl Roma 4 ha registrato 94 contagi. L’azienda sanitaria di Rieti, invece, 70 casi e 25 guariti: gli attualmente infetti sono 762.

Promemoria: Lazio in zona gialla, tutte le regole

Coronavirus, i numeri della Tuscia

sulla base dei bollettini della Asl Vt

Casi totali: 12170 (3265 a Viterbo; 8905 in provincia)

Attualmente positivi: 1010

Guariti: 10781

Morti: 379 + 1

Ricoverati: 72 (5 in terapia intensiva)

Usciti dalla quarantena: 17070

Comuni con positivi

Viterbo: 3265 casi (97 morti e 2933 guariti)

Civita Castellana: 907 casi (20 morti e 810 guariti)

Montefiascone: 670 casi (36 morti e 558 guariti)

Vetralla: 497 casi (9 morti e 443 guariti)

Nepi: 422 casi (16 morti e 379 guariti)

Tarquinia: 363 casi (9 morti e 343 guariti)

Tuscania: 356 casi (11 morti e 312 guariti)

Fabrica di Roma: 329 casi (4 morti e 303 guariti)

Orte: 298 casi (10 morti e 262 guariti)

Vitorchiano: 272 casi (2 morti e 253 guariti)

Ronciglione: 264 casi (13 morti e 230 guariti)

Bagnoregio: 251 casi (5 morti e 239 guariti)

Capranica: 245 casi (5 morti e 230 guariti)

Bassano Romano: 242 casi (13 morti e 209 guariti)

Soriano nel Cimino: 197 casi (11 morti e 178 guariti)

Monterosi: 194 casi (2 morti e 128 guariti)

Sutri: 177 casi (7 morti e 146 guariti)

Acquapendente: 145 casi (8 morti e 128 guariti)

Castel Sant’Elia: 144 casi (3 morti e 128 guariti)

Canepina: 142 casi (1 morto e 102 guariti)

Vignanello: 141 casi (5 morti e 113 guariti)

Marta: 135 casi (131 guariti)

Caprarola: 129 casi (3 morti e 86 guariti)

Corchiano: 123 casi (4 morti e 111 guariti)

Valentano: 116 casi (6 morti e 107 guariti)

Grotte di Castro: 115 casi (3 morti e 110 guariti)

Celleno: 114 casi (11 morti e 101 guariti)

Montalto di Castro: 114 casi (5 morti e 105 guariti)

Canino: 112 casi (1 morto e 98 guariti)

Ischia di Castro: 107 casi (4 morti e 92 guariti)

Vasanello: 107 casi (3 morti e 93 guariti)

Oriolo Romano: 101 casi (1 morto e 89 guariti)

Blera: 94 casi (4 morti e 76 guariti)

Capodimonte: 83 casi (82 guariti)

Bolsena: 81 casi (6 morti e 61 guariti)

Vallerano: 75 casi (1 morto e 67 guariti)

Carbognano: 72 casi (68 guariti)

Piansano: 72 casi (5 morti e 65 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 71 casi (3 morti e 63 guariti)

Farnese: 70 casi (3 morti e 66 guariti)

Monte Romano: 68 casi (1 morto e 64 guariti)

Gallese: 58 casi (55 guariti)

Faleria: 56 casi (53 guariti)

Castiglione in Teverina: 50 casi (43 guariti)

Calcata: 47 casi (39 guariti)

Gradoli: 42 casi (3 morti e 38 guariti)

Villa San Giovanni: 42 casi (2 morti e 38 guariti)

Cellere: 37 casi (1 morto e 34 guariti)

Graffignano: 34 casi (3 morti e 25 guariti)

Bassano in Teverina: 28 casi (24 guariti)

Civitella d’Agliano: 20 casi (1 morto e 18 guariti)

Tessennano: 12 casi (8 guariti)

Proceno: 11 casi (9 guariti)

Comuni Covid-free

Bomarzo: 84 casi (6 morti e 78 guariti)

Vejano: 41 casi (2 morti e 39 guariti)

Onano: 39 casi (5 morti e 34 guariti)

Arlena di Castro: 27 casi (2 morti e 25 guariti)

Barbarano Romano: 22 casi (1 morto e 21 guariti)

Lubriano: 19 casi (2 morti e 17 guariti)

Latera: 17 casi (1 morto e 16 guariti)

Altri: 4 casi (4 guariti)

11 marzo, 2021