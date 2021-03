“Fotovoltaico, maximpianto da 72 megawatt in località Pian di Giorgio”

Viterbo - In consiglio comunale, Ciambella (Pd) punta il dito contro l'amministrazione: "Non ha preso parte nemmeno alla conferenza dei servizi"

Viterbo – (g.f.) – “Fotovoltaico, maximpianto in località Pian di Giorgio”. Solo l’ultimo in ordine di tempo per il quale siano partite le pratiche a Viterbo. In consiglio comunale, Luisa Ciambella (Pd) aggiorna il numero di richieste sul territorio.

“Ce ne sono altri tre – sostiene Ciambella – oltre a Pian di Giorgio, a San Cataldo e Palombara”. È il primo, in particolare, su cui si concentra.

“Una potenza da 72,64 megawatt – continua Ciambella – l’impianto è previsto che sia connesso alla rete di trasmissione nazionale ed è in cantiere anche una nuova stazione elettrica in fase di progettazione, in località Piscinale a Grotte Santo Stefano”.

Si sa già l’ordine di grandezza delle due strutture. “Si tratta di 121 ettari per l’impianto – sostiene Ciambella – più 4 per la centrale. La sovrintendenza ha espresso preoccupazione per un impianto di notevoli dimensioni e la relativa modificazione dell’impatto sul paesaggio”.

La zona non è sottoposta a vincoli archeologici. “Ma è ad alto potenziale, trovandosi tra Ferento e Acquarossa”.

La definizione del progetto è passata per la conferenza dei servizi, come di consueto. “Ma il comune non si è presentato all’incontro. E non si capisce bene perché, non era nemmeno necessario spostarsi, visto che era pure da remoto”.

6 marzo, 2021