Viterbo - A scriverlo su Facebook è Franco Marinelli di Solidarietà cittadina: "Raggiunto un primo obiettibo, amministrazione e assessore hanno fatto il proprio dovere"

Viterbo – “Ho visto la callara stracolma, rigagnoli attorno pieni di acqua e la piscina piena”. A scriverlo su Facebook è Franco Marinelli di Solidarietà cittadina. Diversi giorni fa, era stato consegnato il cantiere per il ricondizionamento del pozzo San Valentino e il 22 febbraio sono partiti i lavori.

“Raggiunto un primo grande obiettivo – scrive Marinelli -. Da alcuni giorni erano iniziati i lavori per la chiusura del pozzo “San Valentino” la quale rottura abusiva aveva prosciugato la callara del bulicame da circa 7 anni.

Martedì mi sono recato alla callara e con una grande emozione ho visto quest’ ultima stracolma, i rigagnoli attorno pieni di acqua e la piscina piena. È una gioia immensa per me che sono sto a pochi chilometri da lì.

Noi di “Solidarietà Cittadina” ci sentiamo in parte soddisfatti per l’impegno che ci stiamo mettendo per lo sviluppo termale viterbese tramite banchetti propositivi tutti i sabati a piazza san Faustino”.

E infine: “Questa volta – conclude il post – l’amministrazione comunale e in particolare l’assessore al termalismo hanno fatto il proprio dovere”.

5 marzo, 2021