Il Lazio torna in zona arancione, scuole fino alle medie in presenza

Coronavirus - Da oggi 30 marzo - Tutte le nuove regole - Si torna in rosso solo il 3, 4 e 5 aprile

Condividi la notizia:











Viterbo – Il Lazio torna in zona arancione da oggi 30 marzo. Restano vietati gli spostamenti dalle 22 alle 5 del mattino e quelli fuori dal proprio comune o regione, fatte salve le ragioni di necessità, lavoro o salute. Consentite visite a parenti e amici una volta al giorno, come riporta la regione.

Attività motoria e sportiva consentita all’aperto, anche in parchi, nel rispetto delle norme sul distanziamento.

Bar, ristoranti sono aperti solo per asporto e consegne a domicilio, mentre le scuole fino alla media tornano in presenza.

Nei giorni 3, 4 e 5 aprile si applicano comunque le misure stabilite per la zona rossa.

Per la zona arancione: cultura e svago: chiuse mostre e musei, a perte le biblioteche su prenotazione e archivi, sospesi spettacoli aperti al pubblico.

Scuola: servizi educativi per l’infanzia (asili nido), scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie: le lezioni si svolgono integralmente in presenza. Scuole superiori: le attività didattiche si svolgeranno a distanza fino al 31 marzo. Dal 7 aprile l’attività didattica sarà svolta in presenza al 50% e fino a un massimo del 75% della popolazione studentesca. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Le università, sentito il comitato universitario regionale di riferimento, predispongono piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari da svolgersi a distanza o in presenza. Sedute d’esame, di laurea, tirocini, attività di laboratorio, esercitazioni possono essere svolte in presenza nel rispetto delle specifiche linee guida e protocolli, secondo le modalità previste dai predetti piani.

Attività commerciali al dettaglio e centri commerciali: esercizi commerciali tutti aperti con i consueti orari, compresi i servizi alla persona (parrucchieri, estetisti). Nei giorni festivi e prefestivi, nei centri commerciali restano aperti farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

Bar e ristorazione: sono sospese le attività di servizi di ristorazione all’interno dei locali (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Fino alle 22 è consentita la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Nessuna restrizione per la ristorazione con consegna a domicilio. Per chi svolge come attività prevalente una di quelle identificate dai codici Ateco 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) l’asporto è consentito fino alle 18.

Attività motoria e sportiva: è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva salvo che sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti. È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, del proprio comune o, in assenza di tali strutture, in comuni limitrofi, per svolgere esclusivamente all’aperto l’attività sportiva di base. È interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli. Restano chiuse palestre, piscine e gli impianti sciistici.

Spostamenti: è consentito spostarsi all’interno del proprio comune tra le ore 5 e le 22. Gli spostamenti verso altri comuni, regioni, province autonome, sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Dalle 22 alle 5 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. È consentito il rientro nelle seconde case ubicate dentro e fuori regione. A chi vive in un comune con massimo 5mila abitanti è consentito spostarsi, tra le 5 e le 22, entro i 30 chilometri dal confine del proprio comune, anche in altra regione, con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di provincia.

Attività lavorativa: negli uffici pubblici le attività da rendere in presenza possono essere attivate dal cittadino su appuntamento telefonico. Sono raccomandate modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza. Nelle aziende devono essere seguiti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti. Vanno incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali

Visite a parenti o amici: è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata dello stesso comune, tra le ore 5 e le 22, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.

Condividi la notizia:











30 marzo, 2021