Impiegato trovato morto in banca, la salma a disposizione dell’autorità giudiziaria

Viterbo - L'accertamento confermerà se l'uomo è morto a causa di un malore - Lunedì sera la tragica scoperta

Viterbo – Impiegato trovato morto in banca, la salma di Antonio Lupo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Sarà l’esame esterno del corpo la chiarire la morte del 55enne che lunedì sera è stato trovato senza vita all’interno della banca Monte dei Paschi di Siena, nel suo ufficio.

Viterbo – Impiegato trovato morto nella banca Monte dei Paschi di Siena

Da un primo accertamento fatto sul posto sembrerebbe che sia stato un infarto a spezzare la vita di Antonio Lupo. Ore prima del ritrovamento del corpo, forse intorno alle 16.

Probabilmente a causa del personale ridotto e dello smartworking in corso a causa dell’emergenza Covid, potrebbe non esserci stata una corretta comunicazione che Lupo si trovasse ancora in ufficio all’orario di chiusura della filiale.

Viterbo – Impiegato trovato morto nella banca Monte dei Paschi di Siena

In ogni caso, come previsto per tutte le banche, se qualcuno dovesse trovarsi in ufficio dopo l’orario di chiusura, è prevista comunque una porta secondaria che permette di uscire.

Ma Lupo non ha mai lasciato il suo ufficio e non ha fatto ritorno a casa.

L’allarme è stato lanciato dalla moglie nella serata di lunedì, preoccupata dal ritardo inusuale del marito. Da lì sono scattate le ricerche che hanno portato al tragico ritrovamento di Antonio Lupo nel suo ufficio, senza vita.

Il corpo al momento è adisposizione dell’autorità giudiziaria che ne ha disposto un esame esterno. Difficile prevedere la data dei funerali a causa delle restrizioni per il Covid.

24 marzo, 2021