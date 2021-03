Insulti a Giorgia Meloni e Liliana Segre, dura condanna dal consiglio comunale

Viterbo - Approvati due ordini del giorno dopo gli episodi che hanno visto le due donne vittime di pesanti offese

di Giuseppe Ferlicca

Viterbo – “Solidarietà a Giorgia Meloni, condanna per quanto ha subito”. Passa all’unanimità l’ordine del giorno presentato da Luigi Maria Buzzi (capogruppo FdI) in consiglio comunale, dopo gli insulti arrivati nel corso di una trasmissione radiofonica alla leader nazionale Fratelli d’Italia. Così anche per Liliana Segre, come chiesto da Ciambella (Pd).

Un tema delicato e un dibattito che a tratti si è anche acceso. Quando Massimo Erbetti (M5s) ha chiesto d’estendere la solidarietà, non solo a Meloni, ma anche ad altre donne che in passato, come l’ex ministra Azzolina o la sindaca di Roma Raggi o di recente, Liliana Segre, sono state ingiustamente offese.

Buzzi concorda, ma ritiene che Meloni sia stata colpita non solo in quanto donna, ma soprattutto per il suo ruolo, a capo di una formazione politica a livello nazionale. Quindi, punta rimarcare l’aspetto politico.

“Chiedo quindi a Erbetti – osserva Buzzi – di trasformare la sua richiesta d’emendamento in ordine del giorno da votare e io m’impegno a sottoscriverlo”. Erbetti accetta, sarà discusso in un momento diverso, mentre subito dopo arriva l’ordine del giorno di condanna per le frasi all’indirizzo di Liliana Segre. Commenti sotto il post mentre si vaccina, uno dei quali scritto da un viterbese.

Luisa Ciambella (Pd) chiede che sia messo subito al voto, nonostante i necessari tempi tecnici per portare punti all’ordine del giorno. Ma l’attualità dei fatti porta il consiglio a discutere subito e pure in questo caso ad approvare all’unanimità, condannando quanto accaduto.

A Segre il consiglio comunale intende consegnare la cittadinanza onoraria, quando sarà possibile, invitandola a una seduta.

Su Giorgia Meloni e gli insulti ricevuti, nel corso del dibattito Alfonso Antoniozzi (Viterbo 2020) aveva ricordato come sia necessario, affinché episodi simili non accadano ancora, lavorare su noi stessi per primi, mentre per Andrea Micci (Lega): “Le donne sono nostre pari se non di più e quando lo capiremo, smetteremo di penalizzarle e a quel punto non serviranno più le quote rosa”.

Dura condanna anche da Giulio Marini (FI) e Lina Delle Monache (Pd).

Il sindaco Giovanni Arena apprezza il dibattito, nonostante qualche incomprensione. Non può partecipare alla votazione, c’è la messa a un anno dall’inizio del Covid.

4 marzo, 2021