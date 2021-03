Intervista shock a Meghan e Harry, dalle accuse di razzismo alla famiglia reale ai pensieri suicidi

Los Angeles - I coniugi hanno raccontato di essersi sposati in segreto tre giorni prima della cerimonia ufficiale in tv: "Quello era lo spettacolo per il mondo, noi volevamo il nostro momento"

Condividi la notizia:











Los Angeles – La tanta attesa intervista di Oprah Winfrey a Meghan e Harry è andata in onda sulla Cbs. Molte le rivelazioni fatte dai coniugi, così come le accuse di razzismo rivolte alla famiglia reale britannica. “Ebbi pensieri suicidi e chiesi aiuto inutilmente”, ha affermato Meghan Markle.

L’intervista di Oprah Winfrey a Meghan e Harry

I coniugi hanno hanno raccontato che durante la gravidanza di Meghan, ci sarebbe stata preoccupazione all’interno famiglia reale sul colore della pelle che il piccolo Archie avrebbe avuto. “C’erano preoccupazioni e conversazioni su quanto scura sarebbe stata la sua pelle quando fosse nato – ha affermato senza voler però specificare i nomi di chi avesse nutrito tali preoccupazioni -. “Cambiarono le regole ed Archie non è principe”.

“Sono stata silenziata – ha proseguito Meghan, che ha affermato di non essere stata difesa dagli attacchi denigratori della stampa e di non aver ricevuto supporto quando pensava al suicidio.

“Ce ne siamo andati per carenza di sostegno e comprensione. Ho capito che dovevamo andarcene perché Meghan stava troppo male. Non potevo permettersi alla storia di ripetersi”, ha affermato invece il principe Harry, che è intervenuto nella seconda parte dell’intervista, riferendosi alla triste storia della madre Dana. Harry ha poi detto che il padre Carlo non risponde alle sue chiamate e che dunque i due si sentirebbero esclusivamente tramite mail.

Ma non ci sono solo state le accuse e le spiegazioni sul perché Meghan e Harry hanno deciso di lasciare la famiglia reale. Durante l’intervista la coppia ha fatto delle importanti rivelazioni. Come quella secondo la quale si sarebbero in sposati in gran segreto tre giorni prima della cerimonia ufficiale “Quello era lo spettacolo per il mondo – hanno raccontato -. Noi volevamo il nostro momento”. La coppia ha poi annunciato di aspettare una figlia.

Condividi la notizia:











8 marzo, 2021