Joe Biden: “Putin è un assassino, pagherà per le interferenze nelle elezioni”

Washington – Sale la tensione tra gli Stati Uniti e la Russia e si irrigidiscono i rapporti tra i due paesi. Durante un’intervista televisiva rilasciata a Abc News, il presidente americano Joe Biden ha affermato di pensare che Vladimir Putin sia un assassino.

Durante l’incontro, il giornalista George Stephanopoulos ha chiesto a Biden: “Lei conosce Vladimir Putin. Pensa che sia un killer”. “Lo penso”, ha risposto l’inquilino della Casa Bianca.

Il duro commento del presidente americano arriva all’indomani della diffusione del rapporto dell’intelligence americana, secondo il quale la Putin avrebbe autorizzato delle operazioni per interferire nelle elezioni statunitensi dello scorso anno e screditare Biden, in modo da favorire la rielezione del repubblicano Donald Trump. Proprio in merito a questa vicenda, durante l’intervista il presidente americano ha promesso che il leader russo “pagherà un prezzo” per aver tentato di influenzare il voto del novembre 2020.

Non si è fatta attendere la risposta di Mosca. Il presidente della Duma Viaceslav Volodin ha fatto sapere che “gli attacchi” contro Putin “sono attacchi contro il nostro paese”.

Sulla vicenda è intervenuto anche il Fondo anticorruzione di Alexei Navalny, l’attivista russo e oppositore di Putin avvelenato ad agosto. “Biden definisce Putin un assassino senza ombra di dubbio – ha scritto il Fondo su Twitter -. Perché lo è davvero. Potrebbe essere difficile per qualcuno accettarlo, ma il presidente della Russia è un assassino. A chiunque dubiti, mostrate il nostro video su come Putin ha cercato di uccidere Alexei Navalny”.

