La Libertas Pilastro al Trofeo Lazio di pattinaggio artistico

Sport - Oggi e domenica al pattinodromo delle Tre Fontane a Roma

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Oggi e domenica una gara i balia del tempo, oltre che del Covid, si disputerà il Trofeo Lazio di pattinaggio artistico specialità singolo, organizzato dal comitato regionale Fisr, in tre tappe come consuetudine al pattinodromo delle Tre Fontane a Roma in cui vi sono tre piste ma tutte scoperte.

Sport – Pattinaggio – Libertas Pilastro – Noemi Gatta

Nonostante tutto le ragazze saranno sulle piste più determinate che mai e volenterose di riprendere l’attività agonistica accompagnate dalle istruttrici Maurizia Burioni e Sara Turchetti, dovrebbero gareggiare con le coetanee laziali nel singolo: Noemi Hompesch, Chiara Matteucci, Chiara Latilla, Martina Bastoni, Noemi Gatta, Ludovica Esposito e dopo una lunga assenza dalle piste Giada Bacchiarri, assenti per vari motivi Matilde Casini, Gaia Cimarello, Ilaria Savelli, Eva Frateiacci e Giulia Scotto.

Speriamo che il tempo si mantenga discreto senza pioggia, altrimenti tutti a casa e ci vediamo nel prossimo weekend.

Carlo Turchetti

Asd Libertas Pilastro ‘92

6 marzo, 2021