ll 31 marzo l’addio a Sergio Riccardi

Viterbo - I funerali del sindacalista alla chiesa del Sacro Cuore, al Pilastro

Condividi la notizia:











Viterbo – Il 31 marzo l’addio a Sergio Riccardi.

I funerali del sindacalista sono fissati per mercoledì alle 10,30, alla chiesa del Sacro Cuore, al quartiere Pilastro.

Non fiori, ma offerte che saranno devolute all’associazione Campo delle rose, hanno chiesto i familiari. Riccardi, sindacalista conosciuto e stimato, lascia la moglie Marisa, le figlie Eleonora e Veronica e una schiera di nipotini.

È stato storico segretario generale della Cgil Fp Viterbo e dipendente della provincia ai tempi in cui Giulio Marini era presidente.

È morto il 25 marzo a Villa Immacolata, sembrerebbe a causa di un boccone che gli è andato di traverso mentre mangiava.

La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti, per chiarire le circostanze in cui si è consumata la tragedia. Il boccone sarebbe stato rinvenuto incastrato in gola nel corso dell’autopsia.

L’accertamento, disposto dal pm Franco Pacifici in seguito alla denuncia da parte dei familiari, si è svolto ieri all’obitorio di Belcolle.

Articoli: “Sergio Riccardi non è morto per cause naturali, disposta l’autopsia” – “Sergio Riccardi era un lavoratore serio e sempre disponibile nel dialogo” – “Ringraziamo tutti coloro che ricordano il nostro caro Sergio” – Cgil Fp: “Con il suo carisma ha saputo trasmettere la sua passione a tutti noi” – Mazzoli: “Militante politico appassionato e dirigente sindacale impegnato con generosità” – Meroi: “Ricordo il suo appassionato impegno, sincero e partecipe” – È morto Sergio Riccardi

Condividi la notizia:











28 marzo, 2021