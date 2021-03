“Mozione di sfiducia, i professionisti del commissariamento tornano all’opera…”

Orte - Il sindaco Giuliani commenta la richiesta di consiglio comunale straordinario presentata dall'opposizione: "Sono pronto ad affrontare sia i temi politici che quelli amministrativi"

Orte – Riceviamo e pubblichiamo – In merito a quanto contenuto nella mozione di sfiducia in oggetto, al fine di sgomberare il campo da dicerie e polemiche inutili e dannose per l’amministrazione e soprattutto per la comunità che ho l’onore di rappresentare, corre l’obbligo di precisare quanto segue, per ristabilire chiarezza e completezza di informazione.

Per ciò che concerne “l’uso ingiustificato e parzialmente motivato delle ordinanze contingibili e urgenti (…) per realizzare lavori pubblici”, presumibilmente riferito alle ordinanze numero 14-15, si precisa quanto segue.

L’ordinanza numero 14 si riferisce ai lavori di riqualificazione viabilità del centro storico di Orte – secondo stralcio bis – via Principe Umberto, affidati con determinazione del responsabile del V Settore numero 152 del 29 ottobre 2020.

Nel corso dell’esecuzione di tali lavori, è il caso di ribadire quanto ivi motivato, vale a dire che sono emerse significative sopravvenienze impattanti sulla pubblica sicurezza e incolumità dei residenti della zona e di tutti gli utenti interessati al transito nelle zone limitrofe all’area dei lavori. In particolare, il comune ha acquisito notizia di un sinistro occorso a una concittadina in transito nell’area interessata dai lavori in data 29 dicembre 2020, un infortunio piuttosto grave che rischiava di cagionare contenzioso in capo all’ente, con l’alea di ingenti danni economici che andrebbero ad aggiungersi ai rischi per la pubblica incolumità e sicurezza derivanti dal mantenimento di un piccolo tratto di pavimentazione decisamente ammalorata nel centro storico.

Sulla scorta di tale premessa, si è legittimamente proceduto a ordinare alla ditta l’esecuzione di tali interventi, dando atto che l’esecuzione di detti lavori rivestiva carattere di indispensabilità per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità presente nella zona limitrofa al cantiere, alla luce degli accadimenti richiamati in premessa e in chiave preventiva di ulteriori effetti dannosi e pregiudizievoli per la pubblica sicurezza.

Procedimento analogo è stato tenuto in occasione dell’emanazione dell’ordinanza numero 16 del 21 febbraio 2021, con la quale si è proceduto, in riferimento ai lavori affidati con responsabile del III Settore numero 679 del 31 dicembre 2020 afferenti i lavori di riqualificazione presso l’aiuola antistante la statua di padre Pio, alla realizzazione di ulteriori lavori di asfaltatura e riqualificazione del parcheggio, pesantemente ammalorato anche a causa di concomitanti lavori di manutenzione fognaria.

In merito alla deliberazione di giunta comunale numero 22 del 2 marzo 2021 recante il raggiungimento “di un accordo bonario”, si fa presente che la stessa è stata adottata ai sensi dell’articolo 205 del Codice dei contratti, per ratificare un accordo tra stazione appaltante e appaltatore derivante da riserve apposte da quest’ultimo sulla contabilità dei lavori effettuati, e con la stessa si è proceduto, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, a evitare all’ente esborsi e danni finanziari ben superiori a quanto stabilito.

Certo di avere, seppur sommariamente per esigenze di spazio, chiarito ogni dubbio o aspetto controverso su quanto contenuto nella mozione, resto a disposizione per qualsiasi altro chiarimento si rendesse necessario, attendendo di affrontare ogni questione sul piano politico, dal quale esulano altri aspetti, che il sottoscritto non teme di dimostrare con i fatti e con le azioni, anziché con il chiacchiericcio da osteria.

In conclusione, non posso esimermi dal ricondurre la mozione in oggetto quale ennesimo attacco ad opera dei “professionisti del commissariamento”, i quali vogliono bloccare tutte le opere in corso e in via di realizzazione a vantaggio dei cittadini e la buona amministrazione, auspicando l’arrivo di un commissario che, come accaduto in passato e come previsto dalla legge, dovrà limitare la propria azione per oltre sei mesi all’ordinaria amministrazione, impedendo l’indiscutibile ripresa della nostra città e di fatto pugnalandola alle spalle, facendo smarrire e disperdere le occasioni di sviluppo e di ripartenza.

Angelo Giuliani

Sindaco di Orte

