Museo multimediale della macchina di Santa Rosa “spostato” a valle Faul

Viterbo - Comune - L'assessore De Carolis (Cultura) cambia idea: non più a palazzo dei Priori - Ricci (Pd) e Barelli (Forza civica) insorgono: "C'è già un mutuo. Quanto costa realizzarlo in una struttura non di proprietà?"

di Giuseppe Ferlicca

Condividi la notizia:











Viterbo – Museo multimediale della macchina di santa Rosa a valle Faul e a palazzo dei Priori esposizione su Conclave e Annio da Viterbo.

Cambio in corsa nel progetto di recupero ai locali sotto i portici a piazza del Plebiscito. Mentre la parte a destra, con il museo dedicato a Sebastiano Del Piombo è ormai pronta, sulla rimanente porzione, l’assessore Marco De Carolis (Cultura) ha avuto un ripensamento rispetto a quella che era l’indicazione arrivata appena pochi mesi fa dal consiglio comunale. Lasciando più che perplesso Alvaro Ricci, capogruppo Pd.

“È stato contratto un mutuo per il museo multimediale nei locali sotto i portici di palazzo dei Priori – fa notare Ricci – con Cassa depositi e prestiti. Una scelta con tanto di delibera e adesso assistiamo a questo repentino dietrofront. Tra l’altro, quell’idea era stata veicolata dall’opposizione, con un emendamento. Non siamo nemmeno stati informati”.

Ricci si chiede come mai si vada a investire nella struttura museale in locali non di proprietà comunale. “Allora, visto che all’ex corte d’assise l’amministrazione non pare essere intenzionata a portarci la sala del consiglio, facciamoci il museo della macchina di Santa Rosa. Oltretutto, sarebbe proprio di fronte a una delle fermate del trasporto”.

Se possibile, ancora più netto Giacomo Barelli (Forza civica): “Decisa contrarietà alla localizzazione del museo che non sia sul percorso della macchina di santa Rosa. Quindi, piazza del comune o l’ex corte d’Assise a Fontana Grande sono due valide alternative”.

De Carolis, però, ha un’idea più “decentrata”. Valle Faul, all’ex mattatoio, di proprietà della Fondazione Carivit.

“L’assessore – fa notare Barelli – prende impegni in assenza d’atti amministrativi. C’è una convenzione? Quanto costa? È un errore. Gli unici atti esistenti dicono l’esatto contrario, il museo al pianoterra di palazzo dei Priori.

Prima d’investire su immobili d’altri enti, si valuti i propri e l’amministrazione comunale ne ha a disposizione”.

De Carolis, in seconda e quarta commissione riunite insieme per approvare la destinazione dell’imposta di soggiorno, ha anticipato ieri l’inversione di marcia.

“Il tavolo scientifico – spiega De Carolis – anche con l’università, ha valutato una diversa collocazione. Per avere un percorso museale più coerente, sotto i portici troverebbe spazio una serie d’opere dal museo civico, come i falsi Annio da Viterbo, la carta del Conclave e il racconto multimediale di personaggi illustri, raffigurati a palazzo dei Priori e al museo civico”.

Mentre l’esposizione multimediale della macchina di santa Rosa: “La Fondazione Carivit è disponibile – fa sapere De Carolis – a dare gli spazi all’ex mattatoio. Si presta come museo, con una parte per convegni. Garantendo una maggiore offerta rispetto a palazzo dei Priori”.

Quando la pratica arriverà in consiglio comunale si prevede battaglia.

La collega di De Carolis, Laura Allegrini (Lavori pubblici) sposta l’attenzione sulla parte dei locali sotto i portici orma completata: “Il museo di Sebastiano Del Piombo è breve diventerà concreto, è stata individuata anche la ditta per il trasporto delle tavole. L’utilizzo degli altri spazi, così come illustrato, ha un suo filo logico coerente”.

Dali introiti dell’imposta di soggiorno investimenti pure a Roccalvecce e Sant’Angelo di Roccalvecce.

“Nel belvedere – ricorda Andrea Micci, capogruppo Lega – l’ex lavatoio e i parcheggi, oltre ad alcuni locali da recuperare”. Soprattutto a Sant’Angelo, con l’afflusso di turisti che arrivano per i murales dedicati alle fiabe, reperire posti auto per la sosta è un’urgenza.

Giuseppe Ferlicca

– Museo civico e multimediale e recupero di Roccalvecce e Sant’Angelo

Condividi la notizia:











6 marzo, 2021