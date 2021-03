Night club aperto di pomeriggio come se fosse un bar

Viterbo - Carabinieri - Revocata la licenza e multati i gestori - Violate anche le norme Covid: dentro 40 persone contemporaneamente

Viterbo – Night aperto di pomeriggio come se fosse un bar. I carabinieri hanno revocato la licenza e multato i gestori.

I carabinieri della compagnia di Viterbo insieme ai colleghi del Nas di Viterbo, hanno effettuato di iniziativa un controllo ispettivo, igienico sanitario e strutturale in un locale di intrattenimento e night club.

Viterbo – Il blitz dei carabinieri al night club

“Al momento dell’ingresso, di pomeriggio – si legge nella nota dei militari – hanno trovato circa 40 persone tra avventori e personale, in violazione palese delle normative anti Covid. Il locale, che era già stato sanzionato ad ottobre e febbraio dai carabinieri per gli stessi motivi, aveva trovato uno stratagemma per aprire come locale di intrattenimento, ovvero aveva ricalibrato gli orari di night club passando dalla notte al primo pomeriggio, sperando di aggirare così i divieti, e la scusa era quella di aprire coma bar”.

Dall’ispezione effettuata sarebbe risultato invece “lavorare come locale di intrattenimento e senza rispettare i divieti per il contenimento della pandemia, in pieno giorno dalle 12 in poi, motivo per il quale i gestori sono stati sanzionati e il locale chiuso”.

Inoltre a seguito dell’ispezione dei carabinieri, su provvedimento della prefettura di Viterbo è stata ordinata la revoca della licenza del locale, per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica.

9 marzo, 2021