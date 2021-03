Viterbo - Sono scattate le perquisizioni - Paura per i cittadini che hanno assistito alla scena in via Polidori

Viterbo – Non si ferma all’alt dei carabinieri e scappa, preso.

Nel tardo pomeriggio di oggi i carabinieri si trovavano nei pressi di via Polidori per dei controlli e un uomo, di fronte al loro stop, non si è fermato ed è fuggito.

L’uomo ha tentato di fuggire ma è stato bloccato dai militari. Stando a quanto ricostruito avrebbe provato a resistere e a dimenarsi, ma i carabinieri non lo hanno lasciato fuggire.

Al momento sono in corso le perquisizioni.

Spavento per alcuni cittadini che si trovavano a passare in quella zona e hanno assistito alla scena.

1 marzo, 2021