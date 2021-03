A Pasqua tutta l’Italia in zona rossa

Coronavirus - Il provvedimento in vigore dal 3 aprile e fino al 5

Roma – Coronavirus, a Pasqua tutta l’Italia sarà un’unica zona rossa.

Il provvedimento scatterà dal 3 e rimarrà in vigore fino al 5 aprile. La decisione sarebbe scaturita nell’incontro fra governo e regioni di questa mattina, come già era stato anticipato. In pratica, si ripete la decisione già adottata per le scorse festività di Natale. Probabilmente, saranno escluse dalla scelta le regioni bianche, al momento solo la Sardegna.

La zona rossa a livello nazionale sarebbe stata proposta direttamente dal ministro alla Salute Roberto Speranza, alle regioni nel corso della riunione.

Questa è solo una parte dei provvedimenti per contrastare l’aumento dei casi. Altri provvedimenti sono attesi a partire già dal prossimo lunedì, 15 marzo e rimarranno valide fino al 6 aprile.

Oggi alle 11,30 è convocato il consiglio dei ministri a palazzo Chigi, per discutere, tra l’altro, le misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del Covid-19.

– Da lunedì 12 regioni in lockdown, l’Italia diventa sempre più rossa

12 marzo, 2021