Il piccolo Simone Moi nominato da Mattarella Alfiere della repubblica

di Edoardo Venditti

Tarquinia – Lo sport come occasione di crescita personale e di sensibilizzazione alla disabilità. È questo il messaggio che Simone Moi, 12enne di Tarquinia, si impegna da tempo a lanciare ai ragazzi come lui. Ed è proprio per questo impegno che Simone è stato nominato oggi “Alfiere della repubblica” dal capo dello stato Sergio Mattarella.

Nella giornata di oggi, il presidente Mattarella ha conferito gli attestati d’onore di “Alfiere della repubblica” a 28 giovani di tutta Italia che nel 2020 si sono distinti per impegno e azioni coraggiose e solidali, e che rappresentano, attraverso la loro testimonianza, il futuro e la speranza in un anno che rimarrà nella storia per i tragici eventi legati alla pandemia.

Tra i 28 giovani c’è anche il 12enne di Tarquinia Simone Moi. La motivazione, si legge nel sito della presidenza della repubblica, è quella di “essere diventato un testimonial dell’inclusione e della pratica sportiva come occasione di crescita personale e collettiva. Proprio dalla sua passione per l’equitazione trae spunti ed esperienze che gli permettono di sensibilizzare i coetanei sulle tematiche della disabilità”.

Classe 2009, all’età di 6 anni Simone Moi, dopo una visita oculistica, si è ritrovato all’ospedale Bambino Gesù per un intervento d’urgenza in craniotomia a causa di un tumore celebrale (craniofaringioma). Il ragazzo ha subìto una importante compromissione della vista, che non ha però fatto venire meno la sua passione per lo sport. Nel 2017 Simone inizia infatti a muovere i primi passi nel mondo dello sport praticando karate, poi sci ed equitazione.

Dal 2019 Simone è testimonial dell’associazione SuperAbile di Viterbo, insieme alla quale partecipa ad eventi e incontri nelle scuole per sensibilizzare i suoi coetanei sulle tematiche della disabilità e della pratica sportiva. Un testimonial d’eccellenza, che con il suo impegno dimostra quotidianamente che è possibile rialzarsi e andare avanti, più forti di prima. E il suo messaggio è arrivato anche al presidente Mattarella.

11 marzo, 2021