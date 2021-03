Civita Castellana - Operazione "Panacea" - Sigilli agli immobili di 13 medici dei 16 denunciati dalla guardia di finanza

Condividi la notizia:











Civita Castellana – Poliambulatorio irregolare, sequestrati beni per 3 milioni di euro.

Militari del comando provinciale di Viterbo hanno eseguito un sequestro conservativo “ante causam” di immobili, emesso dalla Corte dei conti per il Lazio, nei confronti di 13 medici, per un ammontare complessivo di 2 milione 803mila 442,72 euro a garanzia del danno erariale cagionato in danno alle Asl di appartenenza.

La caserma della guardia di finanza di Civita Castellana

In particolare, i finanzieri della compagnia di Civita Castellana, a seguito dell’operazione Panacea, avevano denunciato 16 medici alla procura della Repubblica di Viterbo e segnalato un danno erariale pari a 3 milioni.

“Era stato scoperto – si legge nella nota della finanza – un poliambulatorio all’interno della “Cittadella della salute” di Civita Castellana, dove prestavano la propria attività lavorativa medici di medicina generale, insieme a medici specialisti, dipendenti di strutture pubbliche non autorizzati dalle amministrazioni di appartenenza allo svolgimento di attività privatistica”.

I professionisti coinvolti, secondo le accuse, avrebbero, a vario titolo, ideato, condotto e partecipato alla realizzazione e al funzionamento del poliambulatorio abusivo all’interno del quale ricevevano i propri pazienti, alcuni dei quali provenienti anche da fuori provincia. In tal modo, i sanitari hanno ottenuto compensi non spettanti e lesivi degli interessi di esclusività del servizio sanitario nazionale.

All’esito delle indagini sopra descritte, le fiamme gialle civitoniche, hanno segnalato alla Corte dei conti per il Lazio e per l’Umbria, per il danno patrimoniale causato al Ssn, tutti i soggetti coinvolti, nei confronti dei quali sono anche stati emessi provvedimenti di citazione in giudizio e inviti a fornire deduzioni.

“In particolare – prosegue la nota della guardia di finanza -, la magistratura contabile per il Lazio ha emesso un provvedimento di sequestro conservativo degli immobili intestati ai responsabili, fino a concorrenza del danno cagionato, a garanzia della pretesa erariale. Tutti i beni sottoposti a sequestro, su disposizione dell’autorità giudiziaria contabile, sono stati trascritti in favore dell’ente danneggiato dai comportamenti tenuti dai responsabili”.

– Scoperto poliambulatorio “irregolare”, denunciati 16 medici

Condividi la notizia:











16 marzo, 2021