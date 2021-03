Ponte dell’Elce, colombari etruschi lungo il nuovo marciapiedi

Viterbo - Il sindaco Arena: "Li valorizzeremo illuminandoli" - Lavori finiti, entro sabato riapre la Cassia sud, salvo imprevisti

Viterbo – (g.f.) – Ponte dell’Elce, oggi i lavori d’asfaltatura della Cassia, entro sabato la riapertura. Se tutto va come da programma.

Intanto, dai lavori per realizzare un marciapiedi di collegamento tra il quartiere nella zona sud di Viterbo e la città, arriva una sorpresa. Resti del passato, da valorizzare.

“Lungo il nuovo marciapiedi di Ponte dell’Elce – ricorda il sindaco Giovanni Arena – s’intravedono alcuni colombari etruschi che abbiamo voluto mettere in evidenza, eliminando le erbacce che li coprivano parzialmente”.

Riportati alla luce, saranno visibili a tutti. “Li illumineremo – anticipa Arena – con faretti, per mettere ancora di più in risalto questa antica testimonianza”.

Per tutti una buona notizia, ma per gli automobilisti lo è pure la chiusura del cantiere, che ha diviso in due la città, con la parte sud.

A breve sarà di nuovo percorribile, non solo in auto ma pure a piedi.

4 marzo, 2021