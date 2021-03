Il prefetto Bruno: “Il polo commerciale è un punto di riferimento per la città e il territorio”

Viterbo - Questa mattina l'inaugurazione di Globo che apre la nuova realtà imprenditoriale a nord della città - FOTO E VIDEO

di Daniele Camilli

Condividi la notizia:











Viterbo – “Il polo commerciale è un punto di riferimento per la città e per il suo sviluppo economico. Un incentivo per il territorio”. Le parole sono del prefetto Giovanni Bruno che questa mattina, dopo l’inaugurazione, ha fatto un giro per Globo, la struttura aperta oggi all’interno del polo commerciale a nord di Viterbo. La prima. A breve dovrebbero arrivare altre due realtà importanti. Si parla infatti di Risparmio casa e Lidl. “Una ricollocazione – spiega l’imprenditore Domenico Merlani -. Abbiamo preferito privilegiare questo tipo di percorso e stabilire rapporti con marchi già esistenti sul territorio”.

Viterbo – Polo commerciale – L’inaugurazione di Globo

Questa mattina l’inaugurazione di Globo, 5 mila metri quadrati e una quarantina di dipendenti distribuiti su due padiglioni di 2500 metri quadrati ciascuno. Abbigliamento, calzature, sport, intimo e casa. Al taglio del nastro, il sottosegretario all’agricoltura Francesco Battistoni, il sindaco Giovanni Arena, l’assessora comunale allo sviluppo economico Alessia Mancini e il coordinatore nazionale dei punti vendita Globo Cristian Narducci.

“Si tratta di una struttura – spiega Narducci – che si sviluppa su due blocchi di 2500 metri quadrati ciascuno dedicati a calzature e abbigliamento, passando per lo sport, l’intimo e la casa. Questo è il nostro mondo da 43 anni. Una realtà orgogliosamente e completamente italiana, con 102 punti nel Paese. Speriamo di dare un servizio importante a una città che ci ha sempre ospitati”.

Viterbo – Polo commerciale – L’inaugurazione di Globo

Quindici ettari di terreno tra il cimitero monumentale di San Lazzaro e l’accesso alla trasversale, l’area commerciale costruita dalla società Corel si estende 20 mila metri quadrati destinati al mondo del commercio. Food, servizi alle persone e pulizie per la casa. Queste le tre tipologie previste. Quarantamila metri quadrati verranno destinati a parcheggi pubblici. Oltre 300. Nel frattempo la società ha realizzato anche una rotatoria e una strada a 4 corsie.

Viterbo – Il coordinatore dei punti vendita Globo, Cristian Narducci

“Oggi raggiungiamo un primo traguardo importante dopo quasi 15 anni di lavoro – commenta l’imprenditore Domenico Merlani -. Oggi l’iniziativa commerciale del polo prende forma e sostanza attraverso l’inaugurazione di Globo, un gruppo importante che ha deciso di investire sul nostro territorio. Un primo passo che vedrà anche altre aperture. A partire da Risparmio casa e Lidl”.

Viterbo – Cristian Narducci e il prefetto Giovanni Bruno

Domenico Merlani, in passato presidente di Confindustria Viterbo e attualmente commissario straordinario della Camera di commercio, è uno degli imprenditori che ha investito nella costruzione del nuovo polo a nord della città. Una nuova porta di ingresso a Viterbo.

“L’apertura del polo – aggiunge Merlani – ha attraversato un percorso lungo, a volte complicato, ma che alla fine raggiunge un traguardo in un momento delicato che vede in difficoltà diverse realtà imprenditoriali. Nonostante questo c’è un gruppo importante che apre, con grande soddisfazione anche per i risvolti occupazionali che comporta. E questo è di buon auspicio per il futuro. Una speranza. Anche le altre iniziative che apriranno a breve hanno lo stesso scopo. Investire sul territorio e creare occupazione e un futuro a chi oggi ha poche aspettative”.

“Abbiamo sempre avuto l’idea di un polo che potesse essere attrattivo per la provincia e i territori confinanti. Una struttura innovativa – sottolinea Merlani – moderna e al servizio della città”.

Viterbo – L’imprenditore Domenico Merlani

Subito dopo l’inaugurazione, diverse le persone che hanno visitato Globo. All’interno, alcuni spazi sono ancora esclusi al pubblico a causa della zona rossa per contenere la diffusione del Covid.

“Il polo è una realtà importante per il mondo imprenditoriale e per la città – ha detto il sottosegretario all’agricoltura Francesco Battistoni -. Un segnale di speranza per l’economia e i lavoratori. Un messaggio importante per tutto il territorio”.

Viterbo – Polo commerciale – L’inaugurazione di Globo

Infine, Giovanni Arena. “L’apertura di Globo – ha concluso il sindaco – inaugura un importante polo commerciale che rappresenta uno snodo fondamentale per lo sviluppo economico e occupazionale del territorio. Soprattutto in questo momento in cui la città e l’intero paese stanno vivendo una fase delicatissima. Adesso, la sfida, e al tempo stesso l’opportunità, è farlo crescere in sinergia con tutto il tessuto urbano e commerciale di Viterbo”.

Daniele Camilli

Multimedia: Fotogallery: L’apertura di Globo – La nuova area commerciale a nord della città – Video: Il polo commerciale

– Parcheggi, verde e meno traffico, la nuova area commerciale a nord della città

Condividi la notizia:











18 marzo, 2021