Rampelli: “Tra Pd e 5 stelle accordo che offende cittadini”

Regione Lazio - Il commento del vicepresidente della Camera e deputato di Fdi

Condividi la notizia:











Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Ma non era il governatore Zingaretti a ribadire ‘mai con i 5 Stelle’? L’ingresso di due esponenti del Movimento nella giunta Pd alla Regione Lazio ha il sospetto di un’alleanza Frankestein.

Fabio Rampelli

Un accordo di palazzo bello e buono, che ignora completamente il giudizio degli elettori scavalcando ogni principio democratico. Se i grillini e la sinistra vogliono stringere alleanze dovrebbero farlo prima e non dopo il voto, esponendosi al giudizio dei cittadini, come democrazia suggerirebbe e non durante la legislatura. Ma ormai Pd e 5 Stelle sono partiti di palazzo, ordiscono.

Fabio Rampelli

Vicepresidente della Camera e deputato di Fdi

Condividi la notizia:











12 marzo, 2021