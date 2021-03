Regione Lazio: M5s entra in maggioranza, Roberta Lombardi assessora

Roma - Domani l'ufficializzazione - In giunta anche Valentina Corrado

Roma – Il Movimento 5 stelle passa in maggioranza in regione. Nella giunta del presidente Nicola Zingaretti arrivano la capogruppo M5s Roberta Lombardi, si occuperà di transizione ecologica e Valentina Corrado potrebbe andare al Turismo. Lombardi è stata antagonista di Zingaretti alle elezioni regionali, per la presidenza.

Tutti i dettagli saranno svelati domani mattina alle 11,30, nel corso di una conferenza stampa in cui Zingaretti illustrerà il nuovo programma, la nuova maggioranza e la nuova composizione della giunta regionale del Lazio.

Le voci di un ingresso da parte dei pentastellati circola da giorni e adesso si concretizza. È il primo esperimento politico in ambito locale, la riproposizione in regione, della coalizione giallorossa tra Movimento 5 Stelle e Partito democratico.

Nella giunta regionale, il rimpasto arriva dopo che l’assessora al Bilancio Alessandra Sartore ha lasciato l’incarico, nominata sottosegretaria al ministero dell’Economia.

11 marzo, 2021