Scacchi, Caritas e Bistrot, la nuova vita di Rudy Guede

Viterbo - Sua l'idea di un torneo al caffè del teatro in via Cavour - Inizierà il 27 marzo - FOTO

di Daniele Camilli

Condividi la notizia:











Rudy Guede

Viterbo – Bistrot del teatro da una parte e studenti dall’altra. In mezzo una scacchiera. Parola d’ordine, rinascita. Di un posto simbolo della città, e quella di un uomo, Rudy Guede, che ha ideato e organizzato un torneo di scacchi al Bistrot di Vanessa Sansone e Giuseppe Berardino. In Via Cavour a Viterbo. Scacchi, Caritas e Bistrot, la nuova vita di Rudy Hermann Guede.

Viterbo – Bistrot – Rudy Guede

La partecipazione al torneo di scacchi è gratuita, il numero di telefono è sulla locandina appesa alla porta del Bistrot e sui social della Rete degli studenti medi e per iscriversi c’è tempo fino al 24 marzo. Il 27 inizia. Tutti i fine settimana le partite. Sabato e domenica. Tra i partecipanti anche Guede, e chi vorrà sfidarlo.

Rudy Guede, lontano, oggi, da quanto accade a Perugia nel 2007, con la morte di Meredith Kercher. Lontano da Mammagialla da cui è uscito nel dicembre del 2019. Poco dopo, l’inizio della pandemia. Ancora pochi mesi e il conto con il passato sarà definitivamente chiuso. Lontano anche da quella revisione del processo che ha sfiorato un paio di anni fa. Perché per molti Rudy Guede è innocente, ma ha scontato la sua pena. Adesso chiede solo di essere quello che è. Un trentenne che fa volontariato alla Caritas, è tra i responsabili della biblioteca del Centro per gli studi criminologici di piazza della Rocca e tra le due e le cinque del pomeriggio passa al Bistrot a fare due chiacchiere con Giuseppe, Vanessa e chi trova in galleria, la sala principale del caffè di via Cavour. Lì si ferma a leggere, prendere il caffè, fare iscritti al torneo e parlare di filosofia. Argomento preferito, la scuola di Francoforte. Adorno, Horkheimer, Marcuse, Löwenthal, Fromm, Habermas e altri.

Una laurea triennale in storia e cooperazione internazionale, Guede è in attesa di discutere la tesi della magistrale in società e ambiente. Entrambi i corsi, con l’università degli studi di Roma 3.

Viterbo – Bistrot – Giuseppe Berardino

La mattina, dalle 9 alle 2, Guede è in Caritas. Volontariato. Consegne la mattina e mensa all’ora di pranzo. Tra le due e le 5 è invece, di solito, al Bistrot. Spesso gioca a scacchi. Spesso per conto suo. A ridosso della vetrata e buttando ogni tanto lo sguardo a palco e platea lì sotto. Chi lo conosce, o riconosce, appena ci parla, mascherina in volto, è il primo a lasciare indietro il passato e a valutare soltanto la persona che si trova di fronte.

Viterbo – Bistrot – Rudy Guede

Dalle chiacchiere all’idea. E alla fine l’organizzazione del torneo di scacchi. Una passione che Rudy Guede ha scoperto da piccolo, in Costa d’Avorio, dove il padre se l’è portato via in Italia quando aveva 5 anni.

Viterbo – Il Bistrot del teatro

A sposare l’iniziativa del torneo, il Bistrot e la rete degli studenti medi che si sono fatti subito parte attiva, mettendo nome e cognome, su torneo e rispettiva locandina.

Viterbo – Il torneo di scacchi del Bistrot

“L’iniziativa – raccontano Vanessa Sansone e Giuseppe Berardino – nasce da quando al Bistrot è comparsa la splendida scacchiera di Harry Potter che ci è stata donata da un’amica. Era di Fabrizio, marito di Nicoletta Mazzuca che, insieme a sua figlia Emma, hanno fatto al Bistrot e a tutti gli appassionati di scacchi questo regalo”.

Viterbo – Bistrot – Vanessa Sansone

La prima mossa, quella che aprirà il torneo, verrà fatta su questa scacchiera di Nicoletta Mazzuca. Un gesto simbolico per ricordare Fabrizio.

Viterbo – La scacchiera di Fabrizio e Nicoletta Mazzuca

“Un mondo – proseguono Sansone e Berardino -, quello degli scacchi, che non conoscevamo. Però l’idea di Rudy e della Rete degli studenti c’è piaciuta e abbiamo messo a disposizione il Bistrot, ovviamente nella massima osservanza delle normative anti Covid”.

Viterbo – Bistrot – Rudy Guede

Rinascita. “Questo torneo – spiegano infatti Sansone e Berardino – vuole essere un primo passo verso un ritorno alla normalità. Il Bistrot è per sua natura un luogo in cui vivere esperienze culturali a tutto tondo. In questo periodo ogni cosa sembra difficile, ma noi vorremmo iniziare ad abbattere questa barriera dando speranza ai nostri clienti e a noi stessi”.

Daniele Camilli

Fotogallery: La nuova vita di Rudy Guede

Condividi la notizia:











14 marzo, 2021