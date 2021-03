Scontro camion-furgone, superstrada chiusa

Orte - Al chilometro 30,200 - Traffico deviato - Due persone ferite

Orte – Incidente tra un camion e un furgone, chiuso tratto della superstrada in entrambe le direzioni. A darne notizia è l’Anas.

“Sulla strada statale 675 Umbro Laziale – fanno sapere dall’Anas – è attualmente chiuso al transito, in entrambe le direzioni, un tratto della carreggiata in corrispondenza del km 30,200, nel territorio comunale di Orte, in provincia di Viterbo, a causa di un incidente.

Per cause in corso di accertamento, un mezzo pesante ha impattato contro un furgone, provocando danni al patrimonio stradale.

Nel sinistro si registrano due feriti lievi.

Attualmente la circolazione è deviata in loco lungo la SP141 Ortana.

Sul posto è presente personale di Anas e delle forze dell’ordine. Al termine delle operazioni di recupero dei mezzi incidentati, oltre che di pulizia del piano viabile, verrà ripristinata la regolare circolazione”.

22 marzo, 2021