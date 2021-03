Si incatena in comune: “Chiedo di entrare al cimitero in auto per portare un fiore a mia sorella”

Tarquinia - Enrico Fiorini, invalido, chiede un incontro al sindaco: "E' morta l'11 gennaio e da allora non sono mai potuto andare a trovarla, l'amministrazione mi aiuti"

di Samuele Sansonetti

Tarquinia – Un anziano, invalido, si è incatenato questa mattina in comune.

L’uomo, Enrico Fiorini, chiede l’intervento dell’amministrazione in suo aiuto.

“Chiedo di poter entrare al cimitero con la mia auto per portare un fiore a mia sorella” recita il cartello che accompagna la protesta, iniziata attorno alle 8,30.

Fiorini è in attesa di un incontro con il sindaco Alessandro Giulivi o con un altro componente della giunta.

“Mia sorella è morta l’11 gennaio – racconta l’uomo – e da allora, vista la mia condizione, non sono mai potuto andare a trovarla. Sono dializzato e non riuscirei mai ad arrivare alla tomba partendo dal parcheggio del cimitero.

Il comune non fornisce permessi per entrare in auto ma almeno si impegni a realizzare un servizio di accompagno per gli invalidi”.

3 marzo, 2021