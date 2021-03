Bolsena - Carabinieri - Uomo finisce ai domiciliari - Sequestrati oltre 80 grammi di hashish

Bolsena – Sorpreso a spacciare droga a un giovanissimo, arrestato.

I carabinieri della stazione di Bolsena, durante un servizio perlustrativo, hanno notato un giovane fermo in area isolata.

“Il giovane – si legge nella nota dei carabinieri – era palesemente in contrasto con le restrizioni previste per la zona rossa e i militari hanno deciso di attendere in posizione defilata e in osservazione per capire cosa facesse il giovane.

All’ improvviso si è palesato uno spacciatore di origini africane che ha venduto una dose di hashish al giovane, da pochi giorni maggiorenne, di 1,5 grammi”.

Immediatamente sono intervenuti i carabinieri della stazione che hanno bloccato l’azione di spaccio.

Il giovane è stato segnalato quale assuntore in prefettura, mentre l’uomo è stato bloccato, dichiarato in arresto e trovato in possesso nel giubbotto di altri 7 grammi di droga oltre ad un bilancino.

Successivamente è stato perquisito a casa e sono stati trovati occultati altri 75 grammi di hashish. Al termine l’uomo è stato portato nella sua abitazione in regime di detenzione domiciliare.

22 marzo, 2021