Politica - Roberta Leoni (Rifondazione Comunista - Sinistra Europea) sulle voci che circolano su Abdullah Ocalan

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Come sta “Apo”? Cosa succede a Imrali? In queste ore circolano voci inquietanti su Abdullah Ocalan “Apo”. Da anni il leader del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK) è imprigionato nel carcere-lager dell’isola di Imrali, in Turchia, in spregio di ogni norma del diritto internazionale.

L’isolamento di Ocalan è pressoché totale, e avvocati e familiari non hanno nessuna possibilità di entrare in contatto con lui neanche adesso che su alcuni social network circolano notizie sulla sua presunta morte. Da tutto il mondo la comunità curda chiama alla mobilitazione.

Il Partito della Rifondazione Comunista di Viterbo, non potendo scendere in piazza a causa dell’emergenza Covid, esprime la massima solidarietà e invita le forze democratiche a far pressione sulle istituzioni a tutti i livelli, perché sia rotto l’isolamento e vengano riattivati i canali di comunicazione con Imrali.

Roberta Leoni

Partito della Rifondazione Comunista (Sinistra Europea)

Federazione Provinciale di Viterbo

Condividi la notizia:











16 marzo, 2021