Talete, Arena: “Biagio Eramo rinuncia all’incarico”

Viterbo - Non sarà amministratore unico - Il primo cittadino: "Sono rimasto a bocca aperta, ora convocheremo l'assemblea dei sindaci e valuteremo gli altri due curricula presentati"

Viterbo – (pierdo.pa.) – “Talete, Biagio Eramo rinuncia all’incarico”. Il sindaco Giovanni Arena non nasconde di essere rimasto a bocca aperta dopo averlo saputo.

I sindaci-soci avevano scelto il successore del presidente di Talete Andrea Bossola pochi giorni fa, il 24 febbraio, ma lui non sarà il nuovo amministratore unico.

Il primo cittadino ne è venuto a conoscenza oggi pomeriggio. “Non ha dato più la disponibilità – dice Arena – non so se per questioni sue organizzative di lavoro che non gli avrebbero permesso di garantire la presenza fisica tutti i giorni, come chiedevamo noi.

Ha rinunciato all’incarico ed è una cosa che mi ha lasciato molto sorpreso, perché se una persona presenta un curriculum è chiaro che la disponibilità deve essere totale.

Ce n’erano comunque altri due considerati idonei e quindi convocheremo l’assembela dei sindaci prima possibile per individuarne subito un altro. Sono rimasto a bocca aperta – conclude – non conosco le motivazioni”.

2 marzo, 2021