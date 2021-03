Sport - Calcio - In vista del match con il Monopoli

Viterbo – Esito negativo per tutti i giocatori della Viterbese, per il tampone effettuato alla vigilia dell’incontro con il Monopoli. A darne notizia è la società sportiva.

“La società U.S. Viterbese 1908 – si legge nella nota – comunica che la sessione di tamponi effettuata ieri dall’azienda predisposta in vista del match casalingo contro il Monopoli ha dato esito negativo per tutti i componenti del gruppo squadra”.

6 marzo, 2021