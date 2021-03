Fotonotizia -

Viterbo – Da domani anche Viterbo in zona rossa. Per evitare assembramenti nell’ultimo fine settimana prima del blocco, in punti di ritrovo nel centro della città, da ieri sono comparse transenne per inibire l’accesso a piazza della Repubblica e in piazza Unità d’Italia.

Mentre i controlli si sono fatti più stringenti a piazza del Teatro.

14 marzo, 2021