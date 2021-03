Viterbo - Squadra volante - Tutti sanzionati per aver violato la normativa anti Covid

Viterbo – In tredici sorpresi in un appartamento del centro.

Tredici stranieri, noncuranti delle misure anti Covid, sono stati sorpresi in un appartamento del centro dalla Polizia di Stato.

I fatti sono accaduti nelle serata di domenica scorsa, quando a seguito di una segnalazione di un assembramento, pervenuta al 113, gli uomini della squadra volante sono intervenuti in uno stabile del capoluogo.

“All’interno della casa – si legge nella nota della questura – i poliziotti hanno individuato ben 12 persone, tutte extracomunitarie, assembrate all’interno, in violazione delle norme previste per contenere il contagio dall’epidemia in atto”.

Anche con il supporto di personale dell’Arma dei carabinieri, intervenuto in ausilio, gli uomini della squadra volante hanno accompagnato le persone in questura per la necessaria identificazione.

“Gli stranieri – si legge ancora – regolari sul territorio nazionale, alcuni dei quali si rifiutavano di comunicare le generalità, saranno tutti sanzionati per aver contravvenuto alla normativa anti Covid vigente ed alcuni di loro denunciati per rifiuto d’indicazione sulla propria identità personale”.

30 marzo, 2021