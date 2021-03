Trofeo internazionale Roma 2021, bene la Libertas Pilastro

Sport - Pattinaggio artistico - Ottimi piazzamenti per le atlete viterbesi

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Un weekend particolare con il pattinaggio nel trofeo internazionale Roma 2021 che si è disputato da venerdì 26 a domenica 28 su cinque piste e palazzetti, vista la grande partecipazione degli atleti, e nonostante questo momento così difficile, gli organizzatori della società Pian due Torri hanno risposto magnificamente attuando accorgimenti per il contenimento della diffusione del Covid-19, con ingressi contingentati degli atleti e senza pubblico.

L’Asd Libertas Pilastro ha partecipato con tre diverse discipline del pattinaggio: singoli, solo dance, quartetti e anche con uno stage con il responsabile tecnico nazionale Fabio Holland, tutte le atlete si sono impegnate al massimo delle loro potenzialità, si sono distinte portando a casa anche diversi primi posti, e altri buoni risultati, nonostante tutto le istruttrici e le atlete sono consapevoli che c’è ancora da lavorare con la speranza che il Covid possa permettere loro un costante allenamento.

Per quanto riguarda i risultati sono salite su primo gradino del podio Irene Manzo, Ilaria Savelli, Annalisa Cardella e Chiara Matteucci, al secondo posto nelle varie categorie Myriam Picone, Manuela Pignatti Rappel e Giada Malavasi, al terzo posto Matilde Casini, a un soffio dal posto Chiara Latilla, Noemi Gatta e Ludovica Esposito, le altre atlete, tradite dall’emozione alla loro prima uscita in una gara così importante non hanno reso al massimo delle loro possibilità.

Ringraziamenti vanno alle istruttrici per le ore interminabili trascorse nei palazzetti, Maurizia Burioni, Sara Turchetti e in particolare ad Alessia Marchetti che col suo bel pancione diventerà presto di nuovo mamma.

Ringraziamenti anche ai genitori che hanno supportato i loro figli per la trasferta e purtroppo restando fuori dei palazzetti, tifando per loro con i telefonini nelle dirette streaming.

Prossimo appuntamento agonistico con il pattinaggio a Roma con il trofeo Lazio in cui saremo presenti.

Carlo Turchetti

Asd Libertas Pilastro ‘92

1 marzo, 2021