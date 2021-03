Viterbo - Carabinieri - Bloccato e arrestato - Aveva anche del materiale utilizzato per pesare e confezionare le dosi di droga

Viterbo – Trovato con oltre 6 grammi di cocaina in casa, arrestato.

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Viterbo, a seguito di una approfondita indagine informativa, hanno localizzato una abitazione in via Delle Fabbriche a Viterbo, quale base logistica per iniziare azioni di spaccio, ad opera di un cittadino di origini marocchine.

“Capito ed atteso quale fosse il momento giusto per intervenire e fare irruzione – si legge nella nota dell’Arma – dopo ore di appostamenti i carabinieri del Norm hanno deciso di intervenire. Sono, quindi, entrati nell’abitazione e hanno sorpreso lo spacciatore all’interno dove aveva nascosto ben 6,5 grammi di cocaina, oltre a trovare molto materiale utilizzato per pesare e confezionare le dosi di droga destinate allo spaccio“.

Immediatamente la droga e il materiale sono stati sequestrati e il soggetto, bloccato, è stato dichiarato in arresto dai Carabinieri e ristretto in regime di arresti domiciliari all’interno della sua abitazione.

15 marzo, 2021