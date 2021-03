Umberto Fusco: “Nessuna delegittimazione dell’assessore De Carolis”

Viterbo - Il senatore della Lega: "La presenza di 9 consiglieri non necessita di alcuna delega"

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – In merito agli articoli comparsi su alcune testate giornalistiche circa la conferenza stampa di questa mattina, intendo specificare che su una domanda posta da una giornalista sulla possibilità di voler richiedere la delega al turismo, visto l’incarico ministeriale affidato dal presidente Draghi al ministro della Lega Garavaglia, che in alcun modo si è voluto delegittimare l’assessore Marco De Carolis.

Al contrario è stato ribadito che la presenza di 9 consiglieri in comune non necessita dell’attribuzione di alcuna delega e che gli stessi consiglieri potranno contribuire al perseguimento di obiettivi in ambito turistico, lavorando in sinergia con l’assessorato senza alcuna conflittualità.

La precisazione si è resa necessaria alla luce dell’interpretazione che alcuni hanno dato alle parole espresse. Ringrazio i giornalisti per aver partecipato alla conferenza stampa.

Umberto Fusco

Senatore Lega

Condividi la notizia:











6 marzo, 2021