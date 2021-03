“Un giusto riconoscimento per il lavoro svolto da anni sul territorio”

Viterbo - Andrea Di Sorte (Forza Italia) dopo la nomina di Umberto Fusco vice coordinatore regionale Lega

Viterbo – Lega, Di Sorte (FI): “Grazie ad Umberto per il lavoro fatto. Centrodestra si rafforza”. Interviene il commissario provinciale Forza Italia, sulla nomina del senatore leghista, vice coordinatore del partito nel Lazio.

“Un grande in bocca al lupo – dice Di Sorte – al senatore Umberto Fusco per il nuovo incarico, ricevuto da Matteo Salvini, di vicecoordinarore della Lega nel Lazio. Un giusto merito al lavoro svolto da anni sul territorio. Lo ringrazio per aver condotto, insieme a tutto il centrodestra, numerose battaglie politiche, molte delle quali vinte con importanti risultati.

Auguro, a nome di tutto il movimento politico di Forza Italia, buon lavoro ai due nuovi coordinatori provinciali della Lega: all’amico Alessandro Giulivi, sindaco di Tarquinia, sempre in prima linea sui temi che investono la nostra provincia e a Stefano Evangelista, presidente del consiglio comunale di Viterbo, in rappresentanza di un rinnovamento che ormai abbraccia tutti i partiti viterbesi. Avremo modo di continuare a collaborare insieme per affrontare le nuove sfide che abbiamo di fronte”.

13 marzo, 2021