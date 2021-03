“Urgente un’analisi dello stato economico-finanziario di Talete”

Montalto di Castro - Lo ha detto chiedendo di metterlo agli atti il sindaco facente funzione Luca Benni all’incontro online del comitato ristretto e dell'assemblea dei sindaci

Condividi la notizia:











Montalto di Castro – Riceviamo e pubblichiamo – “In un periodo in cui Talete versa in una grave situazione finanziaria, con debiti che salgono alle stelle e con un presidente dimissionario, è opportuno e urgente eseguire una “Due diligence”, ovvero di redigere un approfondito accertamento sullo stato di salute economico e finanziario di Talete al fine di portare tutte le informazioni all’assemblea che a sua volta pianifichi e prenda decisioni sulla programmazione e sul futuro della società stessa”.

Luca Benni

Lo ha detto chiedendo di metterlo agli atti il sindaco facente funzione Luca Benni all’incontro online del comitato ristretto e dell’assemblea dei sindaci avvenuta nella giornata di oggi in due distinte sedute.

“Il nuovo assetto della società Talete con la nomina di un amministratore unico senza un precedente confronto e coordinamento come da me auspicato – aggiunge Benni – ha impedito quella richiesta di trasparenza e di passi indietro della politica che tutti avevano chiesto. Il comitato ristretto senza una ‘Due diligence’ e senza un bando per la manifestazione di interesse per amministratore unico, ha di fatto privato l’assemblea dei soci di strumenti validi e indispensabili per effettuare le scelte giuste.

Registro quindi – prosegue Benni – che il comitato ristretto senza una ‘Due diligence’ non possa correttamente svolgere la sua funzione di controllo analogo non avendone né gli strumenti né i mezzi, ed è per questo motivo che ho votato contrario alla nomina dell’amministratore unico chiedendo al comitato e all’assemblea di verbalizzare la mia posizione. Per questo motivo ritengo necessaria una riflessione sulla permanenza all’interno del comitato del controllo analogo.

All’ingegner Salvatore Genova, persona qualificata e certamente competente, va il mio più grande augurio e il più sincero in bocca al lupo per questa nuova esperienza che auspico sia produttiva per il futuro della società Talete”.

Comune di Montalto di Castro

Condividi la notizia:











10 marzo, 2021