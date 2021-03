Torino - Luigi Icardi, assessore regionale alla Sanità: “Si tratta di uno stop precauzionale, un atto di estrema prudenza in attesa di verifiche”

Condividi la notizia:











Torino – Vaccino AstraZeneca temporaneamente sospeso in Piemonte.

Antonio Rinaudo, commissario dell’area giuridico-amministrativa dell’unità di crisi della regione, ha disposto la sospensione sul territorio regionale della somministrazione del vaccino AstraZeneca. Il provvedimento arriva dopo la morte di un insegnante ieri a Biella, in attesa di verifiche sulle cause della morte dell’uomo e su eventuali nessi con il vaccino.

Vaccino anti Coronavirus

“Si tratta di un atto di estrema prudenza in attesa di verificare se esista un nesso di causalità tra la vaccinazione e il decesso – ha spiegato Luigi Icardi, assessore alla Sanità della regione Piemonte -. Ad oggi in Piemonte non era mai stata segnalata nessuna criticità particolare dopo la somministrazione dei vaccini”.

“Se vacciniamo 1 milione di persone e le seguiamo nei 3 mesi successivi, qualcuna purtroppo qualcuno morirà di infarto o di incidente stradale – ha affermato Pierpaolo Sileri, viceministro alla Salute -. È chiaro, dobbiamo aspettare la magistratura per avere risposte sicure e trasparenza. Ma se chiedete a me un giudizio sul vaccino, non solo credo sia sicuro ed efficace, ma penso che la somministrazione debba continuare. Se uscissi da qui e qualcuno mi proponesse il vaccino AstraZeneca, direi di sì, senza dubbio”.

Condividi la notizia:











14 marzo, 2021