Vetralla, celebrata la prima giornata nazionale per le vittime del Covid

Vetralla – Riceviamo e pubblichiamo – Vetralla celebra la prima giornata nazionale per le vittime del Covid.

Il 18 marzo sarà dedicato a loro, alla presenza del sindaco Francesco Coppari, del presidente del consiglio comunale Pietro Carloni, dei vigili della polizia locale con il comandante Ivo Aquilani.

Il presidente dell’Anci (Associazione nazionale dei comuni italiani) Antonio Decaro ha inviato una lettera a tutti i sindaci italiani, perché per la prima giornata nazionale in memoria delle vittime del Coronavirus, partecipino con un minuto di silenzio da osservare alle 11, in concomitanza con l’arrivo a Bergamo del presidente del consiglio dei ministri, Draghi, al cospetto della bandiera italiana a mezz’asta.

18 marzo, 2021