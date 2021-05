﻿”A cavallo per l’Italia”, la staffetta di Assomilitari fa tappa a Viterbo

Cultura - Il sindaco Giovanni Arena e l’assessore Marco De Carolis incontreranno i protagonisti dell’iniziativa a piazza del Plebiscito

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – In questo anno 2021 ricorre il 160esimo anniversario dell’Unità d’Italia.

“A cavallo per l’Italia”, l’opera di Giuseppe Marinelli

Assomilitari vuole commemorare tale ricorrenza storica con un evento che ci riporta al periodo

risorgimentale, attraverso una staffetta garibaldina che a cavallo è partita il 24 maggio dalla città di Torino per giungere a Roma il 2 giugno.

La staffetta passerà domani primo giugno da Viterbo. Il sindaco Giovanni Maria Arena e l’assessore alla cultura e al turismo Marco De Carolis incontreranno i protagonisti dell’iniziativa al momento del passaggio in piazza del Plebiscito.

L’evento commemorativo rievoca le gesta di una “staffetta militare” a cavallo in uniforme garibaldina e Tricolore al seguito, che percorrendo la via Francigena consegna alle amministrazioni incontrate l’allegorico messaggio concernente la fine della guerra e la nascita dell’Unità d’Italia.

Tale messaggio è idealmente identificato in un’opera pittorica realizzata dal nostro socio e collaboratore Giuseppe Marinelli, già artista e professore. Opera realizzata in 160 copie tutte rese uniche dall’artista. Le copie non consegnate verranno messe all’asta e il ricavato devoluto all’Airc, come anche ogni altra offerta eventualmente ricevuta per tale finalità attraverso l’evento.

Lungo il viaggio per salutare il passaggio della staffetta, sono state organizzati da varie amministrazioni locali degli eventi di benvenuto, in uno dei quali sarà consegnata la medaglia d’oro ad Assomilitari per il forte sentimento istituzionale e patriottico dimostrato nel suo operato.

Assomilitari si sta avvalendo della collaborazione del fotografo e artista Rohn Mejier per effettuare un reportage fotografico rivolto all’intero evento commemorativo. Con medesime finalità, oltre al reportage, Assomilitari realizzerà un video documentario rivolto al territorio italiano, alle bellezze sociali, culturali, paesaggistiche e agro alimentari incontrate lungo il viaggio.

L’evento potrà essere seguito in diretta sui canali social e sul sito dell’associazione.

Vari ministeri, enti, federazioni, regioni, comuni e associazioni hanno concesso il loro patrocinio. L’Italia è il Paese che possiede storia, cultura, bellezze, doti e virtù che nessun altro Stato al mondo può vantare. Per questo siamo eterni nel tempo e invidiati e ammirati dal mondo intero. Rivivete con noi la nostra Patria, riscopriamoci italiani fieri di esserlo.

Carlo Chiariglione

Presidente Assomilitari

31 maggio, 2021