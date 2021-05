Viterbo - Comune - Alvaro Ricci, capogruppo Pd, incredulo per l'ordinanza del sindaco sull'hub vaccinale: "La giunta non gli ha votato la delibera per due volte, lui va avanti da solo e scarica tutto sull'azienda sanitaria che così non accetterà mai"

di Paola Pierdomenico

Viterbo – “Arena dà alla Asl la palestra e pure tutti gli interventi da farci… “. Alvaro Ricci, capogruppo Pd, ha da sempre detto no realizzazione dell’hub vaccinale nella struttura di santa Barbara e per questo era stato tacciato di essere una “malinconica voce fuori dal coro”. Ma per lui, fuori dal coro c’è qualcun altro e cioè il sindaco che, sul progetto, va avanti da solo, “nonostante la giunta lo abbia di fatto sfiduciato rimandandogli indietro la precedente delibera, per ben due volte”.

“Non contento – dice Ricci – ha fatto lui un’ordinanza con cui intende dare questa palestra per l’hub fino alla conclusione della campagna vaccinale.

Non credo che l’azienda prenderà mai l’immobile in quelle condizioni: senza servizi pubblici, allacci di acqua, luce e gas, con una pavimentazione non idonea all’utenza prevista e soprattutto senza un’illuminazione esterna che creerà non pochi problemi nel periodo invernale, quando fa buio presto. Si tratta, in definitiva, di una struttura priva di agibilità”.

Ricci trasecola per altro. “Con l’ordinanza, il sindaco fa sì che questi interventi siano a carico della Asl, una cosa che non può accadere non essendo proprietaria dell’immobile. Inoltre, nell’ordinanza, viene chiesto alla Asl di stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi. Tutto ciò non sta né in cielo né in terra.

Relativamente poi ai lavori del fosso di drenaggio esterno, nel documento si dice che verranno fatti in contemporanea all’attivazione dell’hub. Vuol dire che ci sarà un cantiere aperto con un flusso stimato di mille persone al giorno”.

Il coordinamento comunale di FI, sulla questione, aveva definito Ricci “una malinconica voce fuori dal coro“, proprio per la sua contrarietà al progetto, come se fosse il solo a dire no. “Se qui c’è uno contro tutti, quello è il sindaco che, nonostante l’amministrazione non si sia detta favorevole e la giunta non gli abbia votato la delibera per ben due volte, lui è andato avanti. Ecco, le uniche voci fuori dal coro, anzi direi più stonate, sono quelle del primo cittadino e del suo ‘congiunto’ di Forza Italia (Marini, ndr)”.

E’ chiaro che “in tre anni – continua il capogruppo Pd – l’amministrazione non è riuscita a portare a termine la palestra e, ora che servirebbe, emergono tutte queste problematiche.

L’unico risultato che con tutta probabilità otterrà è quello di aver fatto perdere più di due settimane di tempo alla Asl nella ricerca di un hub di cui, in città, c’è bisogno. Asl che, per me, non accetterà mai a quelle condizioni. E nonostante la sua esposizione pubblica, con l’annuncio del centro di vaccinazioni nella palestra, è come se fosse stato sfiduciato dalla giunta e dalla maggioranza che non gli sono andati dietro con la delibera. E così? – conclude Ricci – ha ben pensato di fare un’ordinanza che credo non sortirà alcun effetto”.

30 maggio, 2021