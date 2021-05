Comune - Chiara Frontini (Viterbo 2020) molto dura dopo l'ok all'adeguamento tariffario: "Il consiglio si era espresso all'unanimità in modo contrario"

Viterbo – (g.f.) – “Aumento bollette Talete, la maggioranza sfiduci Arena”. Chiara Frontini, capogruppo Viterbo 2020 è netta.

Dopo il via libera da parte dell’assemblea Ato all’adeguamento tariffario, il centrodestra dovrebbe sfiduciare l’amministrazione. Dando per scontato che l’opposizione si unirebbe all’istante. Perché il consiglio comunale, ricorda Frontini, maggioranza compresa, aveva dato un indirizzo preciso: niente rincari.

“La maggioranza delle tasse Forza Italia – Lega – Fratelli d’Italia e Fondazione – spiega Frontini – non si è smentita neanche questa volta. Approvato col voto favorevole del comune di Viterbo l’ennesimo aumento delle bollette di Talete.

Una vergogna in un momento storico come questo, dopo aver già aumentato due volte negli ultimi due anni senza minimamente agire sulle cause di una cattiva gestione della società idrica, che resta un carrozzone inefficiente, utile solo ai partiti per gestire il piccolo potere locale”.

C’è qualcosa che rende ancora più amara la scelta: “L’aumento delle tariffe – prosegue Frontini – è ancora più grave perché palesemente contrario al mandato del consiglio comunale che, all’unanimità, aveva espressamente vietato di votare a favore di altri aumenti a carico dei cittadini”.

Adesso che invece si è realizzato l’esatto contrario, Frontini si pone una domanda: “Che faranno ora i consiglieri di maggioranza che, insieme a noi si erano spesi per dare questo indirizzo? Coerenza vorrebbe che sfiduciassero l’amministrazione. Se non lo faranno, quali scuse accamperanno questa volta? Già si sente lo stridio delle unghie che si arrampicano sugli specchi, perché sarebbe una posizione difficile da spiegare, se non con l’ormai chiaro intento di mantenersi saldamente attaccati alle poltrone, a tutto discapito dei cittadini viterbesi”.

31 maggio, 2021