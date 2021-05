“Aveva una grande passione per gli animali, in suo ricordo lavoreremo per il parco canile a Bagnaia”

Viterbo - Il cordoglio dell'assessore al Patrimonio Paolo Barbieri per la morte di Francesco Sterpa, ex sindaco di Vejano ed assessore provinciale

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Esprimo le mie personali e sentite condoglianze alla famiglia Sterpa per la scomparsa dell’amico Francesco.

Eravamo continuamente in contatto. Condividevamo la grande passione verso gli animali e ci sentivamo soprattutto per questo: per la definizione e la realizzazione del parco canile a Bagnaia, per accogliere più bestiole in un ambiente ancora più ospitale.

Il parco canile, il sogno di Elvia Viglino che lui stava portando avanti insieme all’associazione Amici Animali. Un obiettivo per il quale continueremo a lavorare, nel rispetto dei nostri amici a quattro zampe e in memoria di Elvia, Anna e del caro amico Francesco.

Paolo Barbieri

Assessore al patrimonio

29 maggio, 2021