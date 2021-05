“Con Giulivi mai litigato, presto sarà con noi”

Viterbo - All'incontro della Lega il senatore Fusco smentisce contrasti con il sindaco di Tarquinia e lascia presagire un rientro nel partito

di Giuseppe Ferlicca

Viterbo – “Con Alessandro Giulivi non ho mai litigato”. Il senatore Umberto Fusco (Lega) chiama a raccolta i suoi, dopo giornate piuttosto complicate, con le uscite e relative polemiche.

Umberto Fusco e Giovanni Arena all’incontro della Lega

All’aperto, al centro sportivo al Bullicame, di fronte ad amministratori e sindaci, sgombera il campo dagli equivoci, sul sindaco di Tarquinia e coordinatore provinciale del partito. Anche lui uscito dalla Lega, con tutti gli assessori e i consiglieri del Carroccio.

“Un grande saluto ad Alessandro Giulivi – spiega Fusco – non è qui con noi ma lo sarà. Con Sandro non ho mai litigato, condividiamo molte cose, sopratutto progetti e iniziative per il territorio”.

Smentisce, Fusco, le voci di chi lo voleva in rottura con Giulivi. Tra i presenti, anche un ospite extra partito, il sindaco di Viterbo Giovanni Arena. Coglie l’occasione per ringraziare Fusco e la Lega per la lealtà con cui lo sta sostenendo.

31 maggio, 2021