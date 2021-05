“Sei la nostra forza, Oriolo e Fidene insieme per l’ultimo saluto a Federico”

Cronaca - Oggi l’addio al 29enne che ha perso la vita in un tragico incidente a Castel d’Asso - FOTO - VIDEO

di Daniele Camilli

Oriolo Romano – “Sei la nostra forza e continuerai ad esserlo per tutti”. Ultimo giro di campo per Federico Gentili, con sosta davanti alle porte e alla tifoseria del Fidene. Per rendergli omaggio. L’omaggio sportivo, reso all’attaccante. L’omaggio di una città, riservato invece al figlio. Familiari, amici, un intero paese, Oriolo Romano, ha salutato oggi per l’ultima volta Federico Gentili, il ragazzo di 29 anni morto il 27 maggio mentre percorreva strada Montarone a Castel d’Asso, Viterbo. I funerali, oggi pomeriggio. Nel campo sportivo di Oriolo. Celebrati da don Giorgio Polleggioni.

“La nostra, in questo momento – ha detto il sacerdote nel corso dell’omelia – è un’umanità ferita”. Attorno, tutta la città in lacrime, e in lutto per l’intera giornata.

“Fa male averti perduto – hanno detto gli amici – e fa male soprattutto perché eri una persona cara e per bene. Una persona che era per noi un fratello. Sempre sorridente, il migliore di tutti”.

Federico Gentili è morto a Viterbo, in un terribile incidente stradale in strada Ponte del Diavolo all’incrocio con strada Montarone, zona Castel d’Asso.

Era a bordo della sua Alfa Romeo Mito bianca, da solo, quando per cause ancora in corso di accertamento si è schiantato contro un grosso trattore che aveva un rimorchio carico di fertilizzante. La macchina è stata travolta e schiacciata sotto il mezzo pesante, che per cercare invano di evitare l’impatto è finito al lato della carreggiata.

Federico Gentili, molto conosciuto in città anche per la sua passione per il calcio, era nato a Bracciano, ma viveva a Oriolo. Era un attaccante e negli ultimi anni aveva fatto parte di alcune squadre laziali di Promozione, Eccellenza o Prima Categoria. Nell’ultima stagione era alla Fortitudo Nepi, mentre in quella precedente aveva vestito la maglia della Fidene che oggi, con fumogeni, canti e la loro stessa presenza gli ha tributato l’ultimo saluto, quello della curva.

Daniele Camilli

29 maggio, 2021