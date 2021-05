Monterosi in festa, è serie C!

Sport - Calcio - Serie D - Il successo per 2-0 sul Latina porta i biancorossi di D'Antoni alla vittoria del campionato con tre giornate d'anticipo

Condividi la notizia:











Monterosi – Il capolavoro del Monterosi si conclude al Martoni.

Non poteva esserci finale migliore, per la squadra allenata da D’Antoni, che batte 2-0 il Latina e conquista la vittoria del campionato con tre giornate d’anticipo.

Monterosi in festa per la serie C

La storica promozione in serie C arriva contro la seconda in classifica staccata di 18 punti: nonostante la partita in meno dei nerazzurri il divario è talmente ampio da poter dire con chiarezza che i viterbesi hanno giocato un campionato a parte.

Miglior attacco con 53 gol segnati, miglior difesa con 19 reti subite e una sola sconfitta in 31 incontri sono solamente alcuni dei numeri collezionati dai biancorossi in questa stagione.

Monterosi in festa per la serie C

Trascinato dalle reti di Sivilla (14) e di capitan Costantini (11), il Monterosi ha compiuto una vera e propria marcia trionfale con 22 vittorie, otto pareggi e una sola sconfitta.

Ora, a campionato praticamente concluso, il piccolo paese della Tuscia che conta poco più di 4.500 abitanti può festeggiare una promozione meritata e che viene dall’ottimo lavoro di programmazione messo in piedi dal presidente Capponi.

Condividi la notizia:











30 maggio, 2021