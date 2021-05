Pesca in apnea, a Tarquinia vince Enrico Volpicelli

Sport - L'atleta romani si aggiudica il trofeo Petroselli memorial Ferri

Tarquinia – Riceviamo e pubblichiamo – Organizzata dalla società Pesca sportiva Foce del Mignone Asd, domenica 30 maggio, si e svolta in Tarquinia, località Punta delle Quaglie, la gara di pesca in apnea denominata trofeo Petroselli memorial Ferri, quale quata prova selettiva della zona 4 – Lazio, per l’accesso al campionato Italiano di qualificazione, che si terrà a Cinisi – Terrasini dal 23 a|26 settembre.

Primo classificato del trofeo Petroselli è risultato l’atleta della Apnea e pesca di Roma Enrico Volpicelli con 1800 punti con quattro prede valide, secondo classificato l’atleta civitavecchiese Simone Feligioni con 1800 punti con due prede valide.

La società Pesca sportiva Foce del Mignone Asd di Tarquinia si e aggiudicata il memorial Ferri con 15953 punti per i risultati ottenuti dagli atleti civitavecchiesi Simone Feligioni, Cristian Righetti e Manolo Marcelletti.

Renzo Mancini

Consiglio direttivo della società Pesca sportiva Foce del Mignone Asd

31 maggio, 2021