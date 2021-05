“Profondo dolore per la scomparsa di Giuseppe Cossu”

Viterbo - La Cna di Viterbo e Civitavecchia sulla morte del 24enne: "E' una notizia che lascia sconvolti"

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – La Cna di Viterbo e Civitavecchia apprende con profondo dolore l’improvvisa scomparsa di Giuseppe Cossu.

E’ una notizia che lascia sconvolti. Giuseppe, appena 24enne, lavorava da tempo nell’officina del padre Pietro, a Viterbo, in via Murialdo. Era un giovane apprezzato e amato, non solo per la serietà e l’impegno nel lavoro, ma per la gentilezza e la bontà d’animo che traspariva anche dallo sguardo.

Pietro era orgoglioso del figlio, che a breve sarebbe diventato artigiano e avrebbe assunto la titolarità dell’impresa.

La Cna piange Giuseppe e con commozione si stringe ai familiari in un forte abbraccio.

Cna Viterbo e Civitavecchia

Condividi la notizia:











31 maggio, 2021