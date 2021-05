“Roccalvecce nell’abbandono, dopo un anno nulla è cambiato!”

Anche tu redattore - Viterbo - La segnalazione di Corrado Frezza che chiede l'intervento del comune

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Eccomi di nuovo a scrivere dopo un anno circa, perché nulla è cambiato!

Roccalvecce, borgo medievale, con Celleno antica e Sant’Angelo il paese delle fiabe, vengono visitati ogni giorno e ancor di più nel fine settimana da molti turisti ed escursionisti che rimangono ammaliati dalle bellezze locali, ma che allo stesso tempo devono fare i conti con lo stato di abbandono totale in cui versa soprattutto Roccalvecce.

Nel borgo buche, pulitura delle strade inesistente da molti anni ed erbacce nei vicoli. Dal bivio al paese (un chilometro circa) sono tre anni che devono essere pulite le cunette. Si rischiano ogni giorno dei frontali tra auto e tra auto e autobus, vista la strada ridotta ormai a una sola corsia.

E’ stata costituita la nuova Pro loco che a detta dei promotori doveva mettersi in una sorta di posizione di forza per far muovere l’amministrazione comunale ad adempiere ai propri doveri. Macché, nulla è cambiato!

Doveri, di questo si tratta. Perché qui si pagano le tasse come a Viterbo e a Grotte Santo Stefano, dove abita l’assessore Micci che pensa al proprio paese ma non si occupa minimamente delle altre frazioni della Tuscia.

Spero che chi di dovere capisca e si renda conto che basta così poco per mantenere questo piccolo borgo nei limiti della decenza! Un borgo che, mi preme dirlo, continua a sopravvivere solo grazie ai pochi residenti che si adoperano per farlo risplendere ugualmente ma con la consapevolezza che non si potrà andare avanti così per molto tempo.

Corrado Frezza

Anche tu redattore – le segnalazioni dei lettori

Chiediamo a tutti i lettori di segnalare ogni situazione interessante giornalisticamente.

Un ingorgo nel traffico, una festa, una sagra, un incidente, un incendio o qualsiasi situazione che secondo voi merita attenzione a Viterbo e in tutta la Tuscia. Basta azionare il telefonino, fotografare e scrivere due righe con nome e cognome inviandole alla redazione, specificando se si vuole essere citati nell’articolo e/o come autori delle foto, e far riferimento all’iniziativa “Anche tu redattore”. In ogni caso va inserito un proprio contatto telefonico (preferibilmente cellulare) che, ovviamente, non sarà reso pubblico. Le foto e i video devono essere realizzate da chi fa la segnalazione. Alcuni tipi di segnalazione, per chiari motivi legali e giornalistici, non possono essere pubblicate senza firma esplicita con nome e cognome. Tusciaweb si riserva di pubblicare o meno a propria assoluta discrezione le segnalazioni.

Insieme potremo fare un giornale sempre più efficace e potente al servizio dei cittadini della Tuscia. I materiali inviati non vengono restituiti e divengono di proprietà della testata.

Tutti i materiali inviati alla redazione, attraverso qualsiasi forma e modalità, si intendono utilizzabili in ogni forma e modo e pubblicabili. I materiali non vengono restituiti. Le foto verranno marchiate con “Tusciaweb copyright”.

Tusciaweb non ha nessun obbligo di pubblicazione.

Puoi inviare foto, video e segnalazioni contemporaneamente a redazione@tusciaweb.it e redazione.tusciaweb@gmail.com. In questo caso i testi vanno inviati in allegato in word.

Puoi anche usare WhatsApp con questo numero 338/7796471 senza nessun costo.

Condividi la notizia:











30 maggio, 2021