Vetralla celebra la giornata mondiale della bicicletta

Vetralla

Vetralla – Riceviamo e pubblichiamo – Vetralla c’è nella giornata mondiale della bicicletta.

Il BikeItalia day è una pedalata festosa che si tiene in contemporanea in tutte le città d’Italia per celebrare la giornata mondiale della bicicletta.

L’iniziativa è promossa da Bikeitalia.it per festeggiare l’impatto positivo della bicicletta sulla vita di tutte e tutti e per coinvolgere sia chi già conosce i vantaggi di questo mezzo magico sia chi non li conosce ancora.

Comune di Vetralla

31 maggio, 2021