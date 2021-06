Motori - Oggi le verifiche tecniche, domani le prove e domenica mattina le due manche di gare – La competizione è valida per il campionato italiano della montagna per auto storiche

di Michele Mari

Montefiascone – 115 vetture al via, semaforo verde per la cronoscalata Lago–Montefiascone.

Week end di motori quello che si appresta a vivere Montefiascone da oggi fino a domenica.

Infatti oggi prenderà il via, con le verifiche tecniche delle vetture iscritte, la cronoscalata Lago-Montefiascone, gara valida come prova del campionato italiano della montagna per auto storiche.

Iscritte ai nastri di partenza 115 vetture provenienti da tutta Italia: ci saranno Porsche, Alfa Romeo, Fiat, Jaguar, Bmw, Mercedes, Osella e molte altre.

Il programma del weekend si aprirà nel pomeriggio di oggi con le verifiche tecniche a campo Boario cui seguiranno domani alle 14,30 le prove ufficiali per poi arrivare a domenica mattina alle 9,30 con le due manche di gara dove i piloti si daranno battaglia per fissare il miglior tempo.

Il paddock sarà dislocato vicino alla linea di partenza mentre il parco chiuso sarà ubicato dopo il chilometro 0+400 della strada provinciale Lago di Bolsena lungo la Cassia fino a piazzale Roma a Montefiascone.

Infine le premiazioni si svolgeranno nel pieno rispetto delle regole di distanziamento sociale a fine gara presso il park hotel La Carrozza D’Oro sul lungolago.

Da ricordare che non mancherà, come gli anni scorsi, la parata per auto moderne per gli appassionati di motori che potranno sfilare con le loro vetture di interesse storico o sportivo lungo il percorso di gara, allestito per la competizione, sia prima dell’inizio delle prove che prima della gara.

La competizione motoristica torna dopo lo stop del 2020 a causa della pandemia di Covid-19: stesso percorso (dal km 5+150 al km 0+400 della s.p. Lago di Bolsena) e stessa adrenalina anche se quest’anno mancheranno gli spettatori, esclusi per le norme anti contagio.

La cronoscalata è organizzata dall’Automobile Club Viterbo in collaborazione con Aci Sport, con l’associazione Locals only e con il patrocinio del comune di Montefiascone.

Dopo le verifiche tecniche di oggi, domani i piloti potranno iniziare a prendere padronanza con i rettilinei, le curve e le chicane del percorso nei due turni di prova e poi domenica mattina semaforo verde con le due manche di gara.

4 giugno, 2021