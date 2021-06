Al festival della Danza un concerto in onore di Carla Fracci

Nepi - Domani sera al castello dei Borgia l'omaggio alla ballerina, storica madrina della rassegna

Nepi – Riceviamo e pubblichiamo – Venerdì 2 luglio alle 21,15 al castello dei Borgia seconda serata della quinta edizione del festival internazionale della Danza e delle danze, fondato da Paolo Tortelli e Maria Pia Liotta, organizzato da Alta classe accademia dello spettacolo, sotto la direzione artistica di Maria Pia Liotta e con il patrocinio del comune di Nepi e dell’Afi – Associazione fonografici italiana.

Si prevede una serata carica di emozioni, perché protagonista sarà il gran concerto della banda musicale dell’arma dei Carabinieri, diretta dal maestro Massimiliano Ciafrei, con la partecipazione del soprano Alma Manera. Un concerto in onore di Carla Fracci, che fin dalla nascita del festival ne è stata la sua madrina.

Al concerto parteciperà il maestro Beppe Menegatti. E durante la serata verrà istituzionalizzata una nuova sezione del premio Schiaccianoci d’oro intitolata “Carla Fracci per i giovani”, che verrà consegnato al primo classificato del concorso di danza multidisciplinare, tenutosi giovedì 1 luglio.

In programma brani di Giuseppe Verdi, in particolare la marcia di Aida e poi arie tratte da opere di Puccini e Rossini. Alma Manera dedicherà a Carla Fracci “O mio babbino caro” di Puccini e “C’era una volta il West” di Ennio Morricone. Un momento di grande emozione sarà sicuramente quando Alma Manera interpreterà l’Ave Maria di Gounod. E, poi, ancora, i più celeberrimi brani del programma bandistico.

“Quest’anno sarà un’edizione particolare – dichiara Maria Pia Liotta, direttore artistico del festival – perché purtroppo ci sarà una grande assenza, quella della nostra Carla Fracci, che da sempre, fin dalla nascita del festival, è stata nostra madrina e sostenitrice. Ma per noi Carla è qui e la festeggiamo con due serate di grande danza che sicuramente lei avrebbe apprezzato. Con noi c’è il marito, il maestro Beppe Menegatti, che avrà un compito importantissimo, quello di istituzionalizzare una sezione del nostro premio Schiaccianoci d’oro, la sezione ‘Carla Fracci per i giovani’, che da quest’anno in poi andrà a giovani emergenti e talenti della danza che tanto amava Carla Fracci”.

La serata del festival vedrà anche la presenza della compagnia nazionale di danza storica, diretta da Nino Graziano Luca, che in eleganti frac e preziosi abiti con crinolina eseguiranno meravigliose quadriglie, contraddanze, polonaise e valzer.

A completare la serata il Neo classic ballet diretto da Sabrina Bosco e la cerimonia di consegna del premio Schiaccianoci d’oro sezione “Visioni in movimento”, alla presenza di una giuria prestigiosa e del presidente di giuria, il produttore Sergio Giussani, e del presidente onorario, Fabrizio Del Noce, una novità di quest’ultima edizione del festival.

Nel dettaglio:

Concorso di danza multidisciplinare

giovedì 1 luglio 2021 – ore 15,30 al castello dei Borgia

Sotto un cielo di Stelle

venerdì 2 luglio 2021 – ore 21,15 al castello dei Borgia

Gran gala del festival e cerimonia finale di consegna del premio “Lo schiaccianoci d’oro”

sabato 3 luglio – ore 21 al castello dei Borgia

Festival internazionale della Danza e delle danze

30 giugno, 2021